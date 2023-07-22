شحنة حلوى ومكسرات ملغّمة بـ6 ملايين قرص إمفيتامين.. "مكافحة المخدرات" كانت في الموعد

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها؛ أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (6.072.291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.. وتم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.