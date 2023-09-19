كتاب "التواصل الذكي ".. إضاءات مبتكرة لمحتوى إبداعي للإعلامي نايف الضيط

ويختتم الكتاب بمعرفة إعداد الحملات الإعلانية الفعّالة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نختار المشاهير والمؤثرين المناسبين للتواصل مع الجمهور وتحقيق النتائج الإيجابية، والتحديات والسلبيات التي يمكن أن تواجهنا في العالم الرقمي، وكيفية حماية السمعة الإلكترونية.