كتاب "التواصل الذكي ".. إضاءات مبتكرة لمحتوى إبداعي للإعلامي نايف الضيط

صدر حديثاً عن دار رقش للنشر كتاب "التواصل الذكي.. دليل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"؛ للمستشار الإعلامي نايف الضيط.
ويستهدف الكتاب المختصين والعاملين في وسائل إدارة مواقع التواصل أو الإعلاميين أو مسؤولي التواصل المؤسسي أو التسويق والمهتمين بهذا المجال؛ لتمكينهم من معرفة الأدوات اللازمة وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم في هذا المجال المتسارع.
وتحدث الكتاب حول قوة وسائل التواصل وتطورها وأثرها في تحقيق التغيير ونشر الأفكار وأسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإيجابياتها وسلبياتها.
كما أشار الكتاب إلى أثر التقنيات الناشئة التي ستغيّر مجال الإعلام والتسويق وتأثيرها المتزايد وتأثير الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل.
ويوضح الكتاب الطرق الفعّالة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل أهدافها وبناء الإستراتيجية الناجحة والمهارات اللازمة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
ولأن صناعة المحتوى جزءٌ أساسٌ في مواقع التواصل؛ يسلط الكتاب الضوء على طرق كتابة المحتوى التفاعلي الجذاب لوسائل التواصل واستخدام الأدوات المبتكرة لصناعته والمحتوى الإبداعي الذي يجذب انتباه الجمهور وقوة التسويق بالمحتوى وكيفية استغلاله لتعزيز العلامة التجارية وتحقيق النجاح في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويختتم الكتاب بمعرفة إعداد الحملات الإعلانية الفعّالة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نختار المشاهير والمؤثرين المناسبين للتواصل مع الجمهور وتحقيق النتائج الإيجابية، والتحديات والسلبيات التي يمكن أن تواجهنا في العالم الرقمي، وكيفية حماية السمعة الإلكترونية.
علما أنه سيتم توقيع الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيُقام في ٢٨ سبتمبر الحالي.