"الزكاة والضريبة والجمارك" تبدأ تطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية

ويأتي تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده السعودية، واستكمالا ًلقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء السعودية، والوعي من جانب المكلفين بسرعة تجاوبهم بتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.