"فيصل الطائف" يُجري عملية بالميكروسكوب لأربعيني أسفل الظهر

نجح أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، من إجراء عملية دقيقة لمريض باستخدام الميكروسكوب، بجرح لا يتجاوز 2.5 سم.
وقال متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": وصل مريض لمجمع الملك فيصل الطبي يبلغ من العمر 46 عامًا، يشكو من ألم بأسفل الظهر وامتداد هذا الألم حتى القدم اليمنى، مع وجود تنميل وخذل بها.
وأضاف: تم فحص المريض وبمناظرة أشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود انزلاق غضروفي كبير تسبب في الضغط على العصب الطرفي بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى.
وأشار "الحميدان" إلى أنه على الفور أجريت العملية باستخدام الميكروسكوب وإزالة الغضروف المتسبب في الضغط على العصب بصورة كاملة وتوسيع مسار العصب الطرفي.
كما تماثل المريض للشفاء - ولله الحمد - مع اختفاء الأعراض التي كان يشتكي منها.