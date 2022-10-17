"فيصل الطائف" يُجري عملية بالميكروسكوب لأربعيني أسفل الظهر

وقال متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": وصل مريض لمجمع الملك فيصل الطبي يبلغ من العمر 46 عامًا، يشكو من ألم بأسفل الظهر وامتداد هذا الألم حتى القدم اليمنى، مع وجود تنميل وخذل بها.