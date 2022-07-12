مبادرة ولي العهد لتطوير "المساجد التاريخية" تعيد رمزيتها الدينية وتخريجها الفقهاء

إلى ذلك، تأتي المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية ضمن هدف إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًّا في مختلف مناطق السعودية، وتشمل 30 مسجدًا تاريخيًّا موزعة على مناطق السعودية الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير.