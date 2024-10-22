"استشاري" يوضّح خطوات التعامل مع تشخيص السكري من النوع الثاني

وأكد الدكتور "مدخلي" ضرورة تصحيح النظام الغذائي كخطوة أولى بعد التشخيص؛ مشيرًا إلى أن هذا التشخيص هو إنذار من الجسم بسبب استهلاك كميات كبيرة من السكريات؛ مشددًا على أهمية تناول الدواء المنظم "ميتفورمين" بالجرعة المناسبة، وهي 1000 ملغ مرتين في اليوم.