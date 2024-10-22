"استشاري" يوضّح خطوات التعامل مع تشخيص السكري من النوع الثاني

أوضح الدكتور محمد مدخلي، استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري، أن تشخيص مرض السكري من النوع الثاني مع سكر تراكمي 8% فأكثر لا يستدعي القلق؛ لكن يجب اتباع خطوات محددة لتحسين الحالة.
وأكد الدكتور "مدخلي" ضرورة تصحيح النظام الغذائي كخطوة أولى بعد التشخيص؛ مشيرًا إلى أن هذا التشخيص هو إنذار من الجسم بسبب استهلاك كميات كبيرة من السكريات؛ مشددًا على أهمية تناول الدواء المنظم "ميتفورمين" بالجرعة المناسبة، وهي 1000 ملغ مرتين في اليوم.
ونصح في حال وجود زيادة في الوزن بإضافة أدوية من عائلة GLP-1 أو GLP-1/GIP مثل فيكتوزا أو تروليسيتي، أما في حالة عدم وجود زيادة في الوزن؛ فهناك خيارات دوائية أخرى متاحة.
ولفت إلى أهمية النشاط البدني؛ موضحًا أن المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا، مع ممارسة تمارين المقاومة مرتين في الأسبوع، يُعَد ممتازًا للصحة العامة.
وأخيرًا أكد "مدخلي" ضرورة المتابعة الدورية لفحص السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى المستوى الطبيعي، مع الاعتماد على نمط حياة صحي للحفاظ على النتائج الإيجابية.