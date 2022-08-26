93 ألف وظيفة و140 مليارًا.. صورة لـ"رؤى المدينة" يرسمها "المغلوث" بالأرقام

وبيّن أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف وسيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع، ويتميز بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل، ويشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض؛ وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي.