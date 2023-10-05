تحت شعار "رسول العِلم شكرًا".. اليوم العالمي للمعلم يرسخ مكانة المعلم في بناء الأجيال

كما انطلقت جائزةُ أهالي جدة للمعلم المتميز؛ بوصفها مبادرة مجتمعية وفق رؤية ورسالة سامية، ووضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال شعار "كلنا نقدرك"؛ وذلك عرفانًا وتقديرًا لدور المعلم في بناء مجتمعه، والتي تمت صياغتها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة؛ لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة، وتكريم المبدعين، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلاب والطالبات والمجتمع بوجه عام لهم، ومكافأة جهودهم.