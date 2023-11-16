"شاعر الراية" يواصل تألقه في الحلقة السابعة.. والمنافسة تزداد صعوبة

انطلقت مساء يوم الثلاثاء، سابع حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر الراية"، من مسرح "جامعة الإمام محمد بن سعود" بالرياض، البرنامج الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبدالمحسن الحضارية، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون الشعر النبطي والاهتمام بالأدب العربي.