"شاعر الراية" يواصل تألقه في الحلقة السابعة.. والمنافسة تزداد صعوبة

انطلقت مساء يوم الثلاثاء، سابع حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر الراية"، من مسرح "جامعة الإمام محمد بن سعود" بالرياض، البرنامج الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبدالمحسن الحضارية، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون الشعر النبطي والاهتمام بالأدب العربي.
وتأهل الشاعر السعودي "عويد نجود الشهراني" بتصويت الجمهور كثاني متسابق يتأهل إلى المرحلة الرابعة وينضم للشاعر عساف أبو ثنين.
وكانت قصيدته قد حظيت بإعجاب لجنة التحكيم والجمهور حيث حصل على أعلى نسبة تصويت عن الآخرين.
وتميزت الحلقة بحضور رائد الفضاء "علي القرني"؛ فيما تألق المتسابق "محمد غازي التوم" بقصيدة مدح وثناء لرواد الفضاء قائلًا: "سعوديين همتنا طويق وندرك الغاية"، وهذا ما يتميز به أبناء هذا الوطن العظيم.
وتأهلت الشاعرة "العنود الواصلية" للمرحلة ما قبل النهائية بقرار لجنة التحكيم وينتظر الشعراء الباقون تصويت الجمهور ليتأهل واحد منهم فقط للمرحلة الرابعة.
وصرّحت لجنة التحكيم للمتسابقين بأن المنافسة على اللقب ارتفعت وأصبحت أكثر صعوبة، ليكونوا أكثر دقة على تجديد أفكارهم والتميز بإبداعهم وقصائدهم؛ لضمان البقاء في دائرة المنافسة.