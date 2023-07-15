توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية بين مجموعة الشريف القابضة وشركات كورية جنوبية

في خطوة استراتيجية ملفتة وقعت مجموعة الشريف القابضة مع 6 شركات كورية بارزة في مجالات مختلفة خلال زيارة وفد مجموعة الشريف القابضة الى كوريا الجنوبية، والذي يعد حدثًا استثنائيًا في عالم الأعمال والاستثمار. حيث عقد أكثر من حفل لمراسم التوقيع الرسمي على الاتفاقيات وكان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة السيد نواف الشريف بالإضافة إلى مسؤولي الشركات الكورية وممثلين حكوميين وعدد من الشخصيات البارزة في قطاعات الأعمال والاقتصاد من كلا البلدين.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية، وتبادل الخبرات في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، والتجارة، وتعكس هذه الشراكات رؤية مجلس مجموعة الشريف في تطوير استثماراتها وتقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائها.
تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة الشريف وشركة يوسو أوشن لصيانة وإصلاح السفن في كوريا. كما تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة KCTC في قطاع النقل واللوجستيات، واتفاقية مع Kopia جمعية الصناعات الكورية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاءات. تم أيضًا توقيع اتفاقية مع شركة Cloocus في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، واتفاقية مع شركة ITCEN في مجال التمويل الرقمي وتقنية المعلومات وشركة Soosan تعمل الشركة في مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية وكذلك محطات الطاقة الحرارية.
و تتميز الشركات الكورية في مجالات البناء والتقنية والطاقة بخبرات عالمية طويلة وتقنيات مبتكرة، خدمت هذه الشركات بلادها في تطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الحلول التقنية في كوريا وتهدف هذه الشراكات لنقل تجربة كوريا التنموية إلى المملكة. ومن المتوقع أن يتم تحقيق نتائج مبهرة من خلال هذه الشراكات، كما تهدف هذه الشراكات المتنوعة إلى تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
أعرب السيد نواف الشريف - الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف - عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركات الكورية وأشار إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وكوريا، ودورها في نقل الخبرات العالمية إلى المملكة و جذب الاستثمارات الاجنبية إلى البلاد، وأن هذه الشراكات تأتي في إطار تعزيز قدرات المجموعة في تقديم حلول تقنية مبتكرة في المملكة وذلك لخدمة رؤية 2030 وأهم مشاريع الرؤية مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر.
مجموعة الشريف القابضة تضم تحتها مجموعة من الشركات العقارية والتقنية والبيئية، وتهدف المجموعة لتعزيز قدراتها وزيادة مساهمتها في مشاريع التنمية العملاقة في المملكة, كما تولي إدارة مجموعة الشريف اهتماماً كبيراً في الحلول التقنية ومجالات الطاقة النظيفة والمستدامة.