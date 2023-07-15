توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية بين مجموعة الشريف القابضة وشركات كورية جنوبية

في خطوة استراتيجية ملفتة وقعت مجموعة الشريف القابضة مع 6 شركات كورية بارزة في مجالات مختلفة خلال زيارة وفد مجموعة الشريف القابضة الى كوريا الجنوبية، والذي يعد حدثًا استثنائيًا في عالم الأعمال والاستثمار. حيث عقد أكثر من حفل لمراسم التوقيع الرسمي على الاتفاقيات وكان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة السيد نواف الشريف بالإضافة إلى مسؤولي الشركات الكورية وممثلين حكوميين وعدد من الشخصيات البارزة في قطاعات الأعمال والاقتصاد من كلا البلدين.