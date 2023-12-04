"الناشري": 5 أخلاقيات أساسية على اللاعبين احترامها لتعزيز مفهوم الرياضة

وبين الناشري أن أخلاقيات لاعبي كرة القدم تشمل مجموعة من القيم والمبادئ التي ينبغي على اللاعبين الالتزام بها أثناء ممارسة اللعبة وخارج الملعب أيضًا. ولفت إلى أن هناك 5 من الأخلاقيات الأساسية التي يجب على لاعبي كرة القدم احترامها والالتزام بها لتعزيز اللعب النظيف والروح الرياضية وهي: -الروح الرياضية، إذ ينبغي على اللاعبين اللعب بروح رياضية حقيقية واحترام الحكام وزملائهم والخصوم. -الالتزام بالقوانين من خلال التزام اللاعبين بقوانين اللعبة واتباع التعليمات التي تضعها الجهات المشرفة على المباريات. -الصدق والنزاهة.