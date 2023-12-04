"الناشري": 5 أخلاقيات أساسية على اللاعبين احترامها لتعزيز مفهوم الرياضة

أوضح المستشار الاجتماعي، طلال محمد الناشري، أن التصرفات العشوائية لبعض اللاعبين داخل ملاعبنا الرياضية هي تصرفات شخصية لا يمثلون فيها ألا أنفسهم.
وبين الناشري أن أخلاقيات لاعبي كرة القدم تشمل مجموعة من القيم والمبادئ التي ينبغي على اللاعبين الالتزام بها أثناء ممارسة اللعبة وخارج الملعب أيضًا. ولفت إلى أن هناك 5 من الأخلاقيات الأساسية التي يجب على لاعبي كرة القدم احترامها والالتزام بها لتعزيز اللعب النظيف والروح الرياضية وهي: -الروح الرياضية، إذ ينبغي على اللاعبين اللعب بروح رياضية حقيقية واحترام الحكام وزملائهم والخصوم. -الالتزام بالقوانين من خلال التزام اللاعبين بقوانين اللعبة واتباع التعليمات التي تضعها الجهات المشرفة على المباريات. -الصدق والنزاهة.
وأكد أنه ينبغي على اللاعبين أن يُظهروا النزاهة والصدق في اللعب دومًا، وعدم اللجوء إلى التلاعب أو الغش. -الاحترام والروح الرياضية، إذ يجب على اللاعبين احترام الجميع داخل وخارج الملعب، بما في ذلك الجماهير والمدربين وزملائهم في الفريق والخصوم. -المسؤولية الاجتماعية، يتوجب على اللاعبين أداء دورهم كنماذج إيجابية للمجتمع والشباب، وتجنب السلوكيات غير المسؤولة خارج الملعب.
وختم الناشري: (الرياضة فن وأخلاق)، شعار يتباهى به جميع الرياضيين، فالفن والمهارة نجدهما في الأداء الرياضي أثناء ممارسة اللاعبين للألعاب الرياضية، وكذلك الأخلاق يجب أن تكون مرادفة للاعبين أثناء أدائهم الرياضي، وهذه الأخلاق يجب أن يتحلّى بها جميع اللاعبين والجماهير والإداريين المسؤولين في الأندية الرياضية، وكذلك الجماهير الرياضية، وتكون مرافقة لهم طوال عملهم في المجال الرياضي.