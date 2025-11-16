الأمطار والغيوم تحوّلان الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

وأضفت هذه الأجواء الشتوية على المنطقة لوحةً بديعة، حيث اكتست الجبال والمدرجات الخضراء بحلّةٍ ضبابية زادتها جمالًا، فيما جذبت الأجواء اللطيفة أعدادًا من الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بالطبيعة، وسط انخفاضٍ في درجات الحرارة.