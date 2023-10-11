نظّمتها "منشآت".. جولة "التجارة الإلكترونية" تختتم أعمالها بالمدينة المنورة

اختتمت بالمدينة المنورة، أمس، جولة "التجارة الإلكترونية" من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وأقيمت على مدار يومين بمقر غرفة المدينة المنورة، في رابع محطاتها، ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة بالمملكة.