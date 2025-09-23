نائب أمير حائل: اليوم الوطني يعزز الانتماء ويجسد حرص القيادة على تخليد تاريخ الوطن

أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن حرص وعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – يتجلى في تخليد تاريخ الوطن وأبطاله للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، واستذكار توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له – بإذن الله تعالى – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين – رحمهم الله جميعًا.