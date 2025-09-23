نائب أمير حائل: اليوم الوطني يعزز الانتماء ويجسد حرص القيادة على تخليد تاريخ الوطن

أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن حرص وعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – يتجلى في تخليد تاريخ الوطن وأبطاله للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، واستذكار توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له – بإذن الله تعالى – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين – رحمهم الله جميعًا.
وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني يعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للمملكة التي أصبحت منارة للسلام والأمان والمنجزات، كما يجدد العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى المملكة العربية السعودية دولة رائدة بين الأمم.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق لعمل استراتيجي ينقل المملكة نحو التنمية الشاملة، ويرسم ملامح مستقبل مشرق يعد بالنماء والبناء، مؤكدًا الالتزام بتحقيق مستهدفاتها.
واختتم نائب أمير منطقة حائل برفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.