إغلاق 14 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية ببيشة

ونفّذت الفرق الرقابية جولات ميدانية مكثفة، ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجاريةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، فضلاً عن وجود مخالفات بلدية وصحية، تمثلت في وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وفساد في بعض الأغذية؛ نتيجة تخزينها بطريقة غير صحيحة، وعدم وجود الشهادات الصحية والنظامية.