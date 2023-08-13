لا للحوامل وفي الإرضاع.. "الغذاء والدواء" تبرز فوائد 'الكلوروفيل" وتعارضاته الطبية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مركب الـ"كلوروفيل" يساعد على إزالة روائح الجسم والنَفَس الكريهة، داعية إلى تجنب التداخلات الدوائية واستشارة الطبيب قبل تناوله.
وبيّنت الهيئة، عبر حسابها على "إكس"، أن الكميات المسموحة في اليوم كحد أقصى من مركب الـ"كلوروفيل" 100-200 ملليجرام.
وأشارت إلى أن كلوروفيل هو الاسم الشائع لـChlorophyll، وأن استخداماته في الطب البديل هي "إزالة الروائح الكريهة الخارجة من الجسم، وإزالة الرائحة الكريهة في النَفَس".
وعن تعارضات الـ"كلوروفيل" مع الأدوية، أشارت "الغذاء والدواء"، إلى الأدوية المثبطة للمناعة (ميثوتروکسات)، والأدوية التي تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس، مثل بعض أنواع المضادات الحيوية كـ"التريتينون، فيتامين (أ)، ومدرات البول"
وأكّدت الهيئة أنه يجب استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول الكلوروفيل لتعارضه مع بعض الأدوية، محذرةً من استخدامه في حال الحمل والإرضاع.
وفي شأن الأعراض الجانبية، قالت "الغذاء والدواء" أإن تناول الكلوروفيل قد يسبّب الإسهال أو تقلصات في البطن، وقد يسبّب تغيُّر لون البول أو البراز أو اللسان.