طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025

ومع استلام الطائرة السادسة ترتفع حصة طراز A320neo إلى 59 طائرة في أسطول طيران ناس المكوّن بالكامل من طائرات إيرباص، والذي يضم حالياً 65 طائرة، منها 4 طائرات من طراز A320ceo وطائرتان من طراز A330neo عريض البدن، ليواصل التوسع السريع لأسطوله ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.