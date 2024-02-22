وطن عصيّ على المتربصين.. نائب أمير مكة: "يوم التأسيس" رمز للشموخ والعزة

وأضاف أن "الاحتفاء بالتأسيس يجذّر في النفوس عراقة ورسوخ هويتنا، فهذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي تُجَدد مشاعر الفخر والعزة بسيرة وطن ظل عصيًّا على المتربصين، كما أنه -ولله الحمد والمنة- لم يرزح يومًا تحت وطأة الاستعمار، فكان -ولا يزال- رمزًا للشموخ والعزة ونبراسًا للأنفة والكبرياء ومصدر إباء واعتزاز؛ وبذلك فإن هذه الذكرى تشكل نقطة تحول ليس في تاريخ هذه البلاد فحسب، فوجودها على خارطة العالم أثبت مع مرور الأيام أنه وطـن له ثقله وكلمته المؤثرة في كل المحافل".