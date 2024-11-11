خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة تتصل بالعلاقات الثنائية

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الإفريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وذلك على هامش القمة العربية-الإسلامية غير العادية.