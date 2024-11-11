خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة تتصل بالعلاقات الثنائية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس غزالي عثمان، رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الإفريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وذلك على هامش القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمدير العام لمكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.