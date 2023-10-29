محافظ محايل يؤدي صلاة الجنازة على "آل دهمان"

وقال: إن الشهيد نال شرف شهادة العزّ والكرامة، باذلًا روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف، مدافعًا عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبّل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.