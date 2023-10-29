محافظ محايل يؤدي صلاة الجنازة على "آل دهمان"

أدّى محافظُ محايل محمد بن فلاح القرقاح، ظهر اليوم الأحد، في الجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة؛ صلاةَ الجنازة على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن مونس إبراهيم آل دهمان، رحمه الله، من منسوبي القوات المسلحة.
أُديت الصلاة بحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة سلطان بن عبدالرحمن الحذيفي، وعدد من القيادات الأمنية.
يذكر أن شهيد الواجب "آل دهمان" استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه ووطنه على الحدّ الجنوبي.
نقل "القرقاح" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد.
وقال: إن الشهيد نال شرف شهادة العزّ والكرامة، باذلًا روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف، مدافعًا عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبّل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة، على تعزيتهم ومواساتهم، معربين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لتراب الوطن ضد أي معتدٍ غاشم.