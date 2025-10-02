"فلكية جدة": شهر أكتوبر محطة فلكية لافتة لعشاق رصد السماء والنجوم

يتميز شهر أكتوبر هذا العام بكونه محطة فلكية لافتة لعشاق السماء، وتتقاطع فيه مواسم النجوم وتزدان الليالي الطويلة بحركة الكواكب والمذنبات.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا الشهر يمثل فترة انتقالية بين الفصول، وتتبدل المشاهد السماوية بشكل يومي مع ظهور كواكب الصيف والخريف والشتاء تباعًا، وسط حضور لافت للكواكب الساطعة التي تضفي لمسات جمالية على قبة السماء.
وأشار إلى أن الراصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن, يمكنه مشاهدة حزام درب التبانة ممتدًا عبر السماء، حيث يظهر مركز المجرة في كوكبة القوس بشكل مميز قرب فوهة "إبريق الشاي"، فيما تتضح سحب الغبار الكوني الداكنة التي تحجب ضوء النجوم البعيدة، بينما يظهر عنقود الثريا أو "الأخوات السبع" في وقت متأخر من الليل كونه أحد أجمل الأجرام السماوية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات الصغيرة.
وقال: "يشهد هذا الشهر تألق كوكب زُحل في الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس، حيث تتيح التلسكوبات فرصة مشاهدة حلقاته وأقماره وفي مقدمتها "تيتان", كذلك بزوغ القمر البدر في 7 أكتوبر بحجم أكثر إشراقًا وقربًا من الأرض، ويرافقه مشهد مميز باقترانه مع زُحل في الخامس من الشهر، ومروره بعنقود الثريا بعد اكتماله في التاسع".
وأضاف: أن المذنب "هالي" يثري السماء بزخة شهب الجباريات التي تبلغ ذروتها فجر 21 أكتوبر بمعدل 20 شهابًا في الساعة في ظروف مثالية لغياب القمر، فيما تشكل المذنبات الأخرى مثل C/2025 R2 (سوان), و C/2025 A6 (ليمون), فرصًا إضافية للرصد باستخدام المناظير، إلى جانب مرور الزائر بين النجوم 3I/"أطلس" قرب الزهرة فجر 31 أكتوبر, فيما يُزين كوكبي الزهرة والمشتري سماء الفجر طوال الشهر مع اقتران بارز للقمر مع الزهرة يوم 19 أكتوبر، ما يجعل أكتوبر 2025 من أغنى الشهور الفلكية بالعروض المشوقة لعشاق الرصد والتصوير.