"فلكية جدة": شهر أكتوبر محطة فلكية لافتة لعشاق رصد السماء والنجوم

وأشار إلى أن الراصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن, يمكنه مشاهدة حزام درب التبانة ممتدًا عبر السماء، حيث يظهر مركز المجرة في كوكبة القوس بشكل مميز قرب فوهة "إبريق الشاي"، فيما تتضح سحب الغبار الكوني الداكنة التي تحجب ضوء النجوم البعيدة، بينما يظهر عنقود الثريا أو "الأخوات السبع" في وقت متأخر من الليل كونه أحد أجمل الأجرام السماوية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات الصغيرة.