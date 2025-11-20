"الإحصاء": 1.3 مليون طن إنتاج الدجاج اللاحم في 2024 بارتفاع 12.9%

وفيما يتعلق بإنتاج الحليب الخام في مشاريع الأبقار المتخصصة، سجلت الإحصاءات كمية إنتاج بلغت نحو 2.7 مليار لتر خلال عام 2024م، بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بالعام السابق. وتصدرت منطقة الرياض الإنتاج بكمية بلغت 1.6 مليار لتر، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.1 مليار لتر، فيما بلغ عدد الأبقار الحلوب في هذه المشاريع نحو 233 ألف رأس.