"قربان" يقف ميدانيًا على بؤر انتشار البابون في الباحة

ويُجري المركز دراسات لاحتواء المشكلة، حيث تأتي هذه التحركات للحدّ من الأضرار التي تُحدثها قرود (البابون) في بعض المناطق، ولاسيما بعض الوجهات السياحية جنوب وجنوب غربي المملكة، وما تسبّبه من آثار سلبية بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية.