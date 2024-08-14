لقاء ولي العهد بالمواطنين في جدة.. "المالك": عادة حميدة وتقليد تاريخي يؤكد اهتمام القيادة

وفي مقاله "دلالات ومعاني استقبالات ولي العهد" بافتتاحية "الجزيرة"، يقول "المالك": ليست هذه هي المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي اعتاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استقبال أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والمواطنين، وإنما هي عادة حميدة، وتقليد تاريخي راسخ، ورثه سموه عن والده الملك سلمان، وتعلمه منه، وتربى عليه منذ نشأته حتى بواكير شبابه.. وما يتم من لقاءات ملكية أو أميرية هي من روح نظام الحكم في بلادنا، ومن أبجديات حسن التعامل بين القيادة والشعب، ومن المودة التي تجمع بينهما، حيث قوة التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب".