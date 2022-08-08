رحبوا بالقرارات الجديدة بمهرجان المؤسس.. مُلاك الإبل: تخلق حراكاً تنافسياً

فيما علق مالك الإبل بدر العتيبي بقوله: عودنا نادي الإبل في كل عام على استحداث أشواط جديدة تخلق التنافس بين المشاركين، وتحرك الاقتصاد في هذا القطاع بما يعود بالنفع على الملاك والمربين، ولعل استحداث شوط "البداوة" الذي أعلن عنه رئيس مجلس الإدارة بنادي الإبل كان له أثر إيجابي في دفع المربين والمنتجين في المشاركة في منافسات المهرجان واستعراض إنتاجهم أمام المستثمرين في قطاع الإبل، وهو قرار رحب به الكثير من المربين، معتبرين ذلك دعماً حقيقياً للمنتجين.