رحبوا بالقرارات الجديدة بمهرجان المؤسس.. مُلاك الإبل: تخلق حراكاً تنافسياً

رحّب العديد من ملاك الإبل بالقرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الإدارة بنادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، مساء أمس، والتي تضمنت اعتماد الفئات الملكية واستحداث شوط البداوة والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مشيرين إلى أن تلك المستجدات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل سوف تخلق حراكاً تنافسياً جديداً بين المتسابقين وتُحدث نشاطاً اقتصادياً ظهرت بوادره من اليوم بأسواق الإبل.
فمن جانبه، قال مالك الإبل نايف الدوسري: إن استحداث شوط الـ 20 دق في فئة شلفا ولي العهد قرار صائب يصب في مصلحة الملاك والمربين؛ لكونه سوف يسهم في إحداث حراك اقتصادي كبير في الأسواق وعمليات البيع والشراء، ويسهم في رفع القيمة السوقية للإنتاج، مشيراً إلى أن نادي الإبل برئاسة "ابن حثلين" في كل نسخة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يُحدث منافسات جديدة تعزز الفرص أمام الملاك والمربين للمشاركة في مسابقات المهرجان وتدفع المستثمرين في قطاع الإبل إلى زيادة الإقبال ودخول مستثمرين جدد في هذا القطاع.
فيما علق مالك الإبل بدر العتيبي بقوله: عودنا نادي الإبل في كل عام على استحداث أشواط جديدة تخلق التنافس بين المشاركين، وتحرك الاقتصاد في هذا القطاع بما يعود بالنفع على الملاك والمربين، ولعل استحداث شوط "البداوة" الذي أعلن عنه رئيس مجلس الإدارة بنادي الإبل كان له أثر إيجابي في دفع المربين والمنتجين في المشاركة في منافسات المهرجان واستعراض إنتاجهم أمام المستثمرين في قطاع الإبل، وهو قرار رحب به الكثير من المربين، معتبرين ذلك دعماً حقيقياً للمنتجين.