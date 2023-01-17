"المقيطيب": صندوق الفعاليات يهدف لزيادة مساهمة لقطاع السياحة إلى 10%

وقال "المقيطيب": "تأسس صندوق الفعاليات الاستثماري بموجب الأمر الملكي رقم (أ/91) والصادر في تاريخ 21/ 2/ 1441هـ، ويعمل الصندوق على تعظيم الأثر وتعزيز البنية التحتية في قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء الشراكات مع المشغلين العالميين الرائدين والمطورين المبتكرين في هذه القطاعات، ويلتزم الصندوق بمعايير استثمارية ‏ومالية عالمية تهدف إلى المساهمة في تحقيق عوائد مالية مستدامة لمستقبل نابض بالحياة".