"الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز، أن الصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في الدمام والأحساء والتنهات والدهناء، و45 درجة في وادي الدواسر وحفر الباطن، و44 في المدينة المنوّرة والخرج.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 19 ْمئوية والباحة 21 درجة، والطائف والقريات 23، وطريف 24 درجة.
وتوقّع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.