"الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية و"السودة" 14

وتوقّع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.