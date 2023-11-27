بالصور.. "سبق" من الحدود "النووية المشتعلة" بين الكوريتين.. أسلاك شائكة وصواريخ وألغام.. هل طبول الحرب "تُقرع" من جديد؟

وفي ظل الاستفزازات، وطبول الحرب التي تُقرع إعلاميًّا، والقلق من الوضع الخطير في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، يشرح لنا المرافق الأمني "سونج" الذي بالمناسبة قال لي: إن "سبق" هي الصحيفة السعودية الأولى التي تزور المكان؛ مؤكدًا أنه ومع تزايد تهديد كوريا الشمالية بإجرائها مزيدًا من التجارب العسكرية، وإطلاقها صواريخ تجريبية عابرة للقارات، والخوف من استخدامها للأسلحة النووية، وفي المقابل التصعيد الكوري الجنوبي بإطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت الضخمة المثبتة في المنطقة تدعو فيها الجنود الكوريين الشماليين إلى الانشقاق، وتكثيفها التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن تَوَحُّد الأمة الكورية -رغم مرور 70 عامًا على تقسيم الكوريتين- ما زال أملًا منتظرًا لمن الْتقينا بهم من الكوريين، والجميع يتطلع لإعلان السلام الدائم بينهما من أجل إعادة لمّ شمل العائلات الكورية المقسمة التي تصل إلى نحو مليون أسرة، طِبقًا لإحصائيات كوريا الجنوبية.