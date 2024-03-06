نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسس السبت المقبل

وقال: "إنّ هذه المناسبة تمثّل تظاهرة سباقية كبرى من نواحٍ عدة؛ أبرزها: أن الأمسية تضمن الحدث الرئيس فيها شوطين؛ خُصص أولهما للخيل العربية الأصيلة، والثاني للخيل المهجّنة الأصيلة، مشروطة بالخيل المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعنى "إنتاج محلي"؛ حيث تعدّ هذه الكأس بمثابة تاج البطولات؛ إذ تجمع نخبة الخيل في الميدان السعودي، هذا من الجانب الفنيّ. أما من حيث المسمّى فتأتي وفاءً لذكرى الملك عبد العزيز، الفارس الذي ارتبط بالخيل وارتبطت به من جوانب عدة؛ منها: حفظه وتأسيسه لمرابط متعددة تُعنى بحفظ سلالات الخيل الأصيلة، وكذلك ارتباطها بتوحيد المملكة العربية السعودية".