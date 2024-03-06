نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسس السبت المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، يحضر أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء السبت القادم؛ حفلَ سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة "الثروبيرد"، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.
وفي تصريحٍ بهذه المناسبة، رفع رئيسُ مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز؛ الشكرَ والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على ما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير اللذين كان لهما أبلغ الأثر في تقدّم سباقات الخيل وانتشارها، وتحقيق ما يتطلّع إليه محبّوها ومتابعوها، بالإضافة إلى الاهتمام والتشجيع والحرص على مواصلة الريادة عالميًّا في سباقات الخيل.
وعدّ رعايةَ ودعم القيادة ركيزةً رئيسية فيما وصلت إليه رياضة سباقات الخيل من نجاحات، وما حقّقته من إنجازات وتطوّر شامل، حتى أصبحت محطّ أنظار العالم أجمع بمنشآتها وميادينِها وسباقاتها.
وقال: "إنّ هذه المناسبة تمثّل تظاهرة سباقية كبرى من نواحٍ عدة؛ أبرزها: أن الأمسية تضمن الحدث الرئيس فيها شوطين؛ خُصص أولهما للخيل العربية الأصيلة، والثاني للخيل المهجّنة الأصيلة، مشروطة بالخيل المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعنى "إنتاج محلي"؛ حيث تعدّ هذه الكأس بمثابة تاج البطولات؛ إذ تجمع نخبة الخيل في الميدان السعودي، هذا من الجانب الفنيّ. أما من حيث المسمّى فتأتي وفاءً لذكرى الملك عبد العزيز، الفارس الذي ارتبط بالخيل وارتبطت به من جوانب عدة؛ منها: حفظه وتأسيسه لمرابط متعددة تُعنى بحفظ سلالات الخيل الأصيلة، وكذلك ارتباطها بتوحيد المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نفخر، في نادي سباقات الخيل، بمرور ما يقارب ربع قرن من الزمان على استحداث كأس المؤسّس؛ حيث تعود بداية تنظيم النادي للبطولة إلى عام 1999، عندما أعلن الملك عبدالله، رحمه الله، رئيس نادي الفروسية آنذاك، عن إنشاء بطولة باسم المؤسّس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه".
بدوره أوضح الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، أنّ بطولة كأس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حدث كبير يعكس مدى تطوّر الإنتاج المحليّ ومدى قوّة السباقات، مؤكّدًا جاهزية جميع إدارات النادي للحدث وتهيئة جميع المرافق في ميدان الملك عبد العزيز وفق أعلى المعايير التي ترتبط بالجماهير وتلبّي معايير جودة الحياة؛ ليكون ميدان المؤسّس قبلة للجمهور ومكانًا يسهم في راحة المواطنين واستمتاعهم بالسباق والفعاليات المصاحبة.