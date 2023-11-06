الأسطورة محمد نور مشرفًا على بطولة كأس "كهاتين" لرعاية الأيتام 2023م

وأشار "آل مانع" إلى أن "هدفنا هو نجاح البطولة، وثقتنا كبيرة في الله سبحانه وتعالى ثم قيادة الكابتن محمد نور لهذا الهدف الذي سيعزز من ثقة أبنائنا الأيتام بأنفسهم، ويحقق هدفًا استراتيجيًّا في الجمعية، وهو دمج الأيتام بالمجتمع ليكونوا أكثر استقرارًا وعطاءً وثقة".