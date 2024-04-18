إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة لـ"OOCL" العالمية إلى ميناء الجبيل التجاري

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري، وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي؛ كونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.