مختص تربوي: هذه نصائحي للمعلمين والمعلمات لتجاوُز الاختبار التربوي

قدَّم المختص التربوي عماد الشريف نصائح للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لاجتياز الاختبار التربوي، الذي لم يتبقَّ عليه إلا أسابيع عدة.
وقال "الشريف" إنه بعد أقل من شهر تنطلق اختبارات الرخصة المهنية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية. ويُعتبر الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية فرصة للتطوير المهني التعليمي، والاطلاع على مستجدات العملية التعليمية من استراتيجيات وأساليب للتدريس، تُمكِّنهم من الارتقاء بأدائهم الصفي مع الطلبة؛ وبالتالي الرفع من جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلم.
وأضاف: المعلمون والمعلمات لديهم القدرة الكافية والمعرفة الوافية في تجاوُز اختبارات الرخصة المهنية، والحصول على درجات مُرضية؛ لما يتمتعون به من خبرات وقدرات، تؤهلهم لذلك؛ لذلك فالبداية السليمة لبدء الاستعداد لدخول الاختبار تنطلق من معرفة المعايير المهنية في الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والاطلاع عليها جيدًا، ومن ثم الانطلاق والتوسع في مطالعة المصادر والمراجع الموثوقة التي تشرح هذه المعايير، والاطلاع على أسئلة الاختبارات في الأعوام السابقة في "قياس"؛ للإلمام بطريقة الأسئلة، وكيفية التعامل معها، وكذلك الاستفادة من الدورات التدريبية المعتمدة في الاستعداد الجيد للاختبار؛ وبالتالي دخول هذه الاختبارات باستعداد تام وكامل.
ونبَّه "الشريف" إلى ضرورة عدم التشتت في كثرة تتبُّع المصادر والمراجع؛ ما يؤثر على عدم التركيز على جوهر المعايير المعتمدة للاختبار، والاكتفاء فقط بخيارات محدودة موثوقة.