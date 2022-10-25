مختص تربوي: هذه نصائحي للمعلمين والمعلمات لتجاوُز الاختبار التربوي

وأضاف: المعلمون والمعلمات لديهم القدرة الكافية والمعرفة الوافية في تجاوُز اختبارات الرخصة المهنية، والحصول على درجات مُرضية؛ لما يتمتعون به من خبرات وقدرات، تؤهلهم لذلك؛ لذلك فالبداية السليمة لبدء الاستعداد لدخول الاختبار تنطلق من معرفة المعايير المهنية في الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والاطلاع عليها جيدًا، ومن ثم الانطلاق والتوسع في مطالعة المصادر والمراجع الموثوقة التي تشرح هذه المعايير، والاطلاع على أسئلة الاختبارات في الأعوام السابقة في "قياس"؛ للإلمام بطريقة الأسئلة، وكيفية التعامل معها، وكذلك الاستفادة من الدورات التدريبية المعتمدة في الاستعداد الجيد للاختبار؛ وبالتالي دخول هذه الاختبارات باستعداد تام وكامل.