استبدال ثلاثة صمامات في القلب تنهي مُعاناة شاب في المدينة المنوّرة

وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني صعوبة في التنفس نتيجة تضيُّق وارتجاع في ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى ضعف شديد جداً في عضلة القلب وصل إلى 15%، مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي.