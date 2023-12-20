"المحتوى المحلي" تُطلق حملتها التوعوية "سمّه باسمه"

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التوعوية الجديدة، تحت شعار "سمّه باسمه".
وأوضحت الهيئة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالمحتوى المحلي، والمساهمة في ترسيخ وتعزيز المفهوم والافتخار به، وتعد الحملة الثالثة التي تطلقها الهيئة، وتأتي استكمالاً لجهودها في مسار رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي وأثره على جميع شرائح المجتمع.
وبينت الهيئة أن الحملة تستهدف الأفراد بالدرجة الأولى، والتأكيد على أن اعتزازهم بالمحتوى المحلي وتبنيه؛ يدعم تنميته بشكل غير مباشر ويساهم في الوصول إلى مجتمع ووطن طموح، بالإضافة إلى استهداف القطاع الخاص كجزء مهم في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى القطاع العام الذي يساهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.
وتسعى الهيئة من خلال جهودها المستمرة نحو رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي على مستوى كافة القطاعات، وذلك من خلال إقامة اللقاءات، واستثمار المواسم المقامة في المملكة العربية السعودية، وإطلاق العديد من الحملات والمبادرات بمختلف أشكالها عبر العديد من القنوات، منها حملة "منا وفينا" و"سمننا في دقيقنا" و"أنت المحتوى المحلي ".