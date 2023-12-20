"المحتوى المحلي" تُطلق حملتها التوعوية "سمّه باسمه"

وبينت الهيئة أن الحملة تستهدف الأفراد بالدرجة الأولى، والتأكيد على أن اعتزازهم بالمحتوى المحلي وتبنيه؛ يدعم تنميته بشكل غير مباشر ويساهم في الوصول إلى مجتمع ووطن طموح، بالإضافة إلى استهداف القطاع الخاص كجزء مهم في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى القطاع العام الذي يساهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.