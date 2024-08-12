مطار عرعر ينال شهادة اعتماد تجربة العميل للمستوى الثاني من مجلس المطارات الدولي

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام شركة تجمع مطارات الثاني بتقديم تجربة عملاء استثنائية، حيث ركزت الشهادة على عدة مجالات رئيسية تشمل: رسم خرائط رحلة العميل، وإدارة التغيير، وتقديم إستراتيجيات لتميز الخدمة، بالإضافة إلى تصميم تجربة متكاملة لتحسين نقاط الاتصال وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.