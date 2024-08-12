مطار عرعر ينال شهادة اعتماد تجربة العميل للمستوى الثاني من مجلس المطارات الدولي

حصل مطار عرعر الدولي على شهادة اعتماد تجربة العميل (المستوى الثاني) من مجلس المطارات الدولي (ACI)، وذلك في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على تحسين التجربة العامة للمسافرين من خلال تطوير إستراتيجيات وتجارب متميزة.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام شركة تجمع مطارات الثاني بتقديم تجربة عملاء استثنائية، حيث ركزت الشهادة على عدة مجالات رئيسية تشمل: رسم خرائط رحلة العميل، وإدارة التغيير، وتقديم إستراتيجيات لتميز الخدمة، بالإضافة إلى تصميم تجربة متكاملة لتحسين نقاط الاتصال وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.
وتسعى شهادة اعتماد تجربة العميل إلى تعزيز مهارات المهنيين في تقديم تجارب عملاء مميزة، من خلال قياس الأداء وتحليل البيانات لتقديم رؤى عميقة تسهم في اتخاذ قرارات أفضل، مع التركيز على القيادة والتأثير في فرق العمل لتحقيق التغيير التنظيمي المطلوب.