كتاب "كيف تصنع الأخبار عقولنا" دعوة للوعي الإعلامي

يقع الكتاب في (106) صفحات من القطع المتوسط، وهو ثمرة تجربة أكاديمية عميقة امتدت إلى رسالة الدكتوراه التي ناقش فيها المؤلف تأثير الأطر الخبرية في الصحافة الفرنسية على تناول القضايا المتعلقة بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، لكنه يقدّم للقارئ هذا العمل بلغة مبسطة بعيدة عن المنهج الأكاديمي، ليصبح موجّهًا للجمهور العام، من الصحفيين والطلاب وصنّاع القرار، وحتى القراء العاديين.