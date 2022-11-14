برعاية "السيف".. جامعة شقراء تقيم ملتقى الجودة وتدشن مبادرة "سفراء الجودة" وجائزة "التميز"

وأكدت الدكتورة "العنزي" أن "الجامعة تسعى إلى أن تكون نموذجًا يُحتذى به في جميع الجامعات السعودية في مجالات التطوير والجودة من خلال قيامنا بدورنا الريادي في تطوير الأداء، وتجويد كل العمليات الأكاديمية والإدارية، وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة بشكل فعال، ابتداءً من عملية التخطيط، ومتابعة التنفيذ والتقويم، وأيضًا نشر وترسيخ ثقافة التطوير والجودة، لتصبح إحدى قيم العمل الأساسية في جميع أنشطة وعمليات الجامعة، وتقديم الدعم والتدريب المطلوب، لمنسوبي الجامعة؛ لتأهيلهم ليكونوا سفراء للجودة، بما يسهم في تجويد مخرجات جامعة شقراء التعليمية والبحثية والخدمية، واستمرارية الحفاظ على هذه المكتسبات".