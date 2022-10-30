كيف تستخدم جهاز الليزر المنزلي بشكل آمن وسليم؟.. توصيات من "الغذاء والدواء"

أوصت هيئة الغذاء والدواء بضرورة اتباع التعليمات الموجودة مع جهاز الليزر المنزلي لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
وأوضحت الهيئة أن أجهزة الليزر هي أجهزة طبية للاستخدام الشخصي تستخدم تقنية النبضات الضوئية المكثفة "LPI" لغرض إزالة الشعر.
واشترطت أن يكون الجهاز مرخصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء والتحقق من الترخيص من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التواصل من خلال رقم الاتصال الموحد 19999، واتباع توصيات المصنع المذكورة في دليل الاستخدام أثناء وبعد الاستخدام وعدم تعرُّض العينين للأشعة الصادرة من الجهاز.
ولفتت الهيئة إلى أن الجهاز لا يناسب جميع أنواع البشرة، ويمكن التبليغ عن الادعاءات الخاطئة والأجهزة غير المرخصة والأعراض الجانبية عبر الرقم 19999.