كيف تستخدم جهاز الليزر المنزلي بشكل آمن وسليم؟.. توصيات من "الغذاء والدواء"

واشترطت أن يكون الجهاز مرخصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء والتحقق من الترخيص من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التواصل من خلال رقم الاتصال الموحد 19999، واتباع توصيات المصنع المذكورة في دليل الاستخدام أثناء وبعد الاستخدام وعدم تعرُّض العينين للأشعة الصادرة من الجهاز.