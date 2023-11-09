تشكيل لجنة وزارية للبت في تحديات التحول من التاريخ الهجري إلى الميلادي في احتساب المدد

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري, أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.