ولي العهد يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضى عارف، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله العنزي، والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.