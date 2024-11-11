ولي العهد يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

حضر اللقاء: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله العنزي، والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.