"دهانات الجزيرة" تعزّز حضورها الإقليمي عبر شراكة استراتيجية مع "أبيات" في خمسة فروع مختارة

تواصل "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز خططها التوسّعية الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وذلك من خلال توسيع حضورها داخل شبكة معارض أبيات في السعودية والكويت.
ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الشركة إلى تقديم حلول أكثر شمولاً وابتكاراً، حيث أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الدهانات عالية الجودة داخل خمسة فروع مختارة من معارض أبيات، مما يعزّز تجربة التسوق ويقدم خيارات متكاملة للتجديد والبناء والتشطيب.
ويشمل التواجد الجديد لدهانات الجزيرة فرع أبيات في دولة الكويت، بالإضافة إلى أربعة فروع في المملكة العربية السعودية هي: الرياض بحي الغدير، وبحي النهضة (خريص)، وجدة بحي العزيزية، والظهران بحي الدوحة الجنوبية.
ويسهم هذا التعاون في توفير حلول دهانات مبتكرة يسهل الوصول إليها، ضمن المنظومة المتكاملة التي تقدمها معارض أبيات، حيث تجمع تحت سقف واحد خيارات واسعة من الأثاث والإكسسوارات ومواد التشطيب، مما يجعل رحلة الشراء أكثر مرونة وتكاملاً للعملاء.
وبصفتها جهة رائدة في قطاع التجزئة للأثاث والديكور وحلول البناء منذ تأسيسها عام 2008، تعمل أبيات وفق رؤية تتمثّل في أن تكون جزءًا من رحلة عملائها في تجهيز وتشطيب منازلهم. ويأتي وجود “دهانات الجزيرة” داخل فروعها ليعزّز هذه الرؤية عبر تقديم خيارات أوسع من حلول الدهانات والتشطيب، بما يلبي احتياجات عملائها في السوق.
عن "دهانات الجزيرة"
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".