"دهانات الجزيرة" تعزّز حضورها الإقليمي عبر شراكة استراتيجية مع "أبيات" في خمسة فروع مختارة

وبصفتها جهة رائدة في قطاع التجزئة للأثاث والديكور وحلول البناء منذ تأسيسها عام 2008، تعمل أبيات وفق رؤية تتمثّل في أن تكون جزءًا من رحلة عملائها في تجهيز وتشطيب منازلهم. ويأتي وجود “دهانات الجزيرة” داخل فروعها ليعزّز هذه الرؤية عبر تقديم خيارات أوسع من حلول الدهانات والتشطيب، بما يلبي احتياجات عملائها في السوق.