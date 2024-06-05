وزير الموارد البشرية يسلّم مدير "العمل الدولية" وثيقة تصديق المملكة على الاتفاقية رقم 187

يُذكر أن الاتفاقية أصبحت مؤخرًا إحدى الاتفاقيات الأساسية حسب تصنيفات منظمة العمل الدولية، وذات أهمية عالية في وضع الأطر والمبادئ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لا سيما وجود سياسة وطنية وبرنامج ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية لدى الدولة العضو، ويأتي التصديق امتدادًا لجهود المملكة الرائدة على المستوى الوطني، وحزمة الإصلاحات والمبادرات لتطوير سوق عمل جاذب وتنافسي، وتأكيدًا لدورها الاستباقي في المواءمة مع معايير العمل الدولية؛ لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.