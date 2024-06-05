وزير الموارد البشرية يسلّم مدير "العمل الدولية" وثيقة تصديق المملكة على الاتفاقية رقم 187

الْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في قصر الأمم المتحدة في جنيف أمس، بمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو؛ حيث سلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وثيقة تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية العمل الدولية رقم (187) للإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- أبرز التطورات في أسواق العمل، وأكدا أهمية تضافر الجهود من أجل تطوير سياسات فعالة لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقات العمالية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة والمتسارعة في عالم العمل.
واستعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم المنجزات في مجال السلامة والصحة المهنية؛ مؤكدًا أهمية الشراكة مع المنظمة، وأثنى على مشاركتها الفاعلة في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل.
وحضر اللقاءَ المندوبُ الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، والدكتورة ربا جرادات، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
يُذكر أن الاتفاقية أصبحت مؤخرًا إحدى الاتفاقيات الأساسية حسب تصنيفات منظمة العمل الدولية، وذات أهمية عالية في وضع الأطر والمبادئ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لا سيما وجود سياسة وطنية وبرنامج ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية لدى الدولة العضو، ويأتي التصديق امتدادًا لجهود المملكة الرائدة على المستوى الوطني، وحزمة الإصلاحات والمبادرات لتطوير سوق عمل جاذب وتنافسي، وتأكيدًا لدورها الاستباقي في المواءمة مع معايير العمل الدولية؛ لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.