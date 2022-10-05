مدير تعليم المجمعة يقدم التهنئة للمعلمين ويؤكد دورهم في التطوير وبناء المجتمعات

قدّم مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف، التهنئة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ مثمنًا لهم ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ودورﻫﻢ في ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ لتطوير اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ".
وقال "الملحم": "المعلمون واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أثبتوا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رفع نواتج التعلم وتحويل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح، ودورﻫﻢ ﺣﺎﺳﻢ في تطوير التعليم؛ لذا فإن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ تعمل دومًا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮاﺋﻤﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورؤﻳﺔ 2030.
وأكد مدير تعليم المجمعة، أهمية المناسبة في إبراز جهود المعلمين والمعلمات وعطاءاتهم في صناعة القدرات البشرية وقيادة المستقبل؛ منوهًا بدعم القيادة الحكيمة حفظها الله للتعليم.
وفي نفس الصدد قال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة: المعلم ركيزة أساس في بناء الأجيال وتقدمها، والاحتفاء بيوم المعلم فيه تعبير عن مشاعر أبنائنا جميعًا؛ لما يبذله المعلم من رسالة سامية، وما له من مكانة على مختلف الأصعدة وعلى كل المستويات".
وأضاف: "يوم المعلم يُبرز الرعاية الخاصة التي يحظى بها المعلم، والتي تمثلت فيما تُقدمه وزارة التعليم لهم من تمكين وتقدير وتطوير؛ مؤكدًا أن احتفائية هذا العام جاءت تحت شعار "اﻟﺘﺤﻮل في اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ".
يُذكر أن اليوم العالمي للمعلم هو يوم أقرته الأمم المتحدة عام 1994م؛ للاحتفاء بالمعلمين وشحذ هممهم ودعمهم على المستوى الوطني والعالمي.