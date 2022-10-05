مدير تعليم المجمعة يقدم التهنئة للمعلمين ويؤكد دورهم في التطوير وبناء المجتمعات

وفي نفس الصدد قال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة: المعلم ركيزة أساس في بناء الأجيال وتقدمها، والاحتفاء بيوم المعلم فيه تعبير عن مشاعر أبنائنا جميعًا؛ لما يبذله المعلم من رسالة سامية، وما له من مكانة على مختلف الأصعدة وعلى كل المستويات".