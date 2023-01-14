"رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية" يؤكد أهمية التعاون العربي للحفاظ على الأمن المعلوماتي

وأكد "الحارثي" ضرورة العمل على صناعة محتوى عربي متطور، يواكب ما يشهده المجال الإعلامي من تسارع على المستوى الدولي، في ظل المنافسة الدولية الكبرى؛ ما يهيئ للكيانات الإعلامية العربية موقعًا يمكن من خلاله تشكيل منصات عربية رقمية لتقديم نموذج ناجح في تقديم المحتوى وفق المتطلبات المتزايدة للمتلقي، والمنافسة المحمومة بين كبار صناع الإعلام.