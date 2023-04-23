شاهد من المدينة المنورة.. "جادة قباء في ليالي العيد" محطة جاذبة للعائلات

جذبت "جادة قباء"، خلال ليالي العيد، أهالي وزوار المدينة المنورة؛ وذلك اعتمادًا على موقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء، وللاستمتاع بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.