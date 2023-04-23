شاهد من المدينة المنورة.. "جادة قباء في ليالي العيد" محطة جاذبة للعائلات

جذبت "جادة قباء"، خلال ليالي العيد، أهالي وزوار المدينة المنورة؛ وذلك اعتمادًا على موقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء، وللاستمتاع بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.
وتُعد "جادة قباء" موقعًا مناسبًا لتنزه أفراد العائلة والمشي والتسوق والتجول وممارسة الأطفال لألعابهم بكل راحة؛ حيث يتوسطها على طول 3 كيلومترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء.
ويتواجد بـ"جادة قباء" العديد من المحلات والأركان المختلفة التي تناسب جميع الأذواق؛ فيما وثّقت "واس" مَشاهد تحمل معها البهجة ومظاهر الفرح والسرور في نفوس الأهالي والزوار في طرق الاحتفاء بالعيد في جادة قباء.