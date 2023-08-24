من أجياد إلى المدينة الطبية.. تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من جلطة بالقلب

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر سعودي يبلغ من العمر 60 عامًا، كان يعاني من ألم في منطقة الصدر، امتد إلى الكتف الأيسر؛ مما تَطَلب إجراء قسطرة عاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية.
وكان المعتمر قد وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد؛ حيث اتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.
وقرر الفريق الطبي المعالج -بشكل عاجل وسريع- نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تَمَكن خلال النصف الأول لعام 2023م، من تقديم خدمة طبية لـ596 حالة دخول للعناية المركزة، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي المؤهل تأهيلًا عاليًا، لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.