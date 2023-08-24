من أجياد إلى المدينة الطبية.. تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من جلطة بالقلب

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر سعودي يبلغ من العمر 60 عامًا، كان يعاني من ألم في منطقة الصدر، امتد إلى الكتف الأيسر؛ مما تَطَلب إجراء قسطرة عاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية.