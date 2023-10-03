لبناء جيل مبدع.. انطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض

يُشار إلى أن البطولة تُقام تحت شعار (لنربط العالم Connecting The World)، بمشاركة فرق من جميع مناطق المملكة، بعد تجاوزها تصفيات المناطق التي أقيمت خلال الفترة الماضية عن بُعد، والتي سجل فيها ما يزيد على 2800 فريق من جميع المناطق، فيما سيدخل الفائزون ضمن المنتخب الوطني في معسكر تدريبي خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في النهائيات العالمية التي ستقام في بنما من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.