"3 سم".. استئصال ورم بتجويف رحم مريضة ببريدة ينهي معاناتها مع النزيف

وبيّن أن المريضة أُجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية، وتصوير منطقة الحوض بالأشعة الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي، التي بيّنت وجود ورم ليفي داخل تجويف الرحم يزيد مقاسه على 3 سم، وبحاجة إلى جراحة لاستئصاله، حيث أجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة لاستئصال الورم الليفي من باطن الرحم عبر استخدام تقنية المنظار الجراحي hysteroscopy surgical، وهي تعد من الطرق الحديثة التي تستخدم في هذا المجال بدلاً من الجراحة التقليدية.