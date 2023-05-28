"3 سم".. استئصال ورم بتجويف رحم مريضة ببريدة ينهي معاناتها مع النزيف

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنهاء معاناة مريضة تشكو نزيفاً رحمياً متكرراً أدّى إلى فقر دمٍ مزمن، وآلامٍ في أسفل البطن، بعد إجراء تدخل جراحي استغرق 30 دقيقة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وأوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن المريضة راجعت عيادة توقف النزيف، مفيدة في شكواها للفريق الطبي المعالج معاناتها من نزيفٍ متكرّرٍ منذ مدة طويلة، مع إحساسها بألمٍ مستمرٍ في منطقة الحوض، مسبّباً لها عدم الراحة وعدم ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وبيّن أن المريضة أُجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية، وتصوير منطقة الحوض بالأشعة الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي، التي بيّنت وجود ورم ليفي داخل تجويف الرحم يزيد مقاسه على 3 سم، وبحاجة إلى جراحة لاستئصاله، حيث أجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة لاستئصال الورم الليفي من باطن الرحم عبر استخدام تقنية المنظار الجراحي hysteroscopy surgical، وهي تعد من الطرق الحديثة التي تستخدم في هذا المجال بدلاً من الجراحة التقليدية.
ولفت الفريق إلى أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، واستطاعت المريضة مغادرة المستشفى بعد مرور 24 ساعة من العملية وهي تتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أجرى خلال العام الجاري 2023م أكثر من 1965 عملية جراحية تكللت بفضل الله بالنجاح، حيث بلغت عمليات جراحات النساء 1329 عملية، فيما بلغت عمليات جراحات الأطفال 636 عملية.