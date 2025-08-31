"كاكست" تعلن عن براءة اختراع أمريكية لكبسولة ذكية تغير قواعد تناول الأدوية اليومية

وتُعد هذه الكبسولة نهجًا جديدًا، ونقلة نوعية في مجال التحكم في توقيت توصيل الأدوية وفقًا لاحتياجات كل مريض، حيث يعتمد تصميمها المبتكر على آلية إطلاق مبرمجة للأدوية داخل كبسولة واحدة، مما يسهل التزام المرضى بخططهم العلاجية، خاصةً أولئك الذين يتناولون أكثر من دواء خلال اليوم؛ مما يُعزز الالتزام العلاجي، ورفع كفاءة الدواء، وتحقيق نتائج صحية أفضل في إطار رعاية صحية أكثر تخصيصًا وملاءمة لكل فرد.