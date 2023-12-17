عبيد الرشيد يتوج بأرفع جائزة لرئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة

يشار إلى أن البنك العربي الوطني قد تبنّى استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز معدلات توطين الوظائف وتأهيل القيادات المصرفية السعودية لديه، وسجل البنك ارتفاعاً في عدد الكفاءات الوطنية المصرفية التي تشغل المواقع القيادية بالبنك بنسبة 99% فيما سجلت المرأة السعودية حضوراً متواتراً من بين نسبة الموظفين العاملين لدى البنك بنسبة بلغت %23، كما اسهم البنك بتوفير 58 ألف فرصة تدريبيه ضمن مبادرة "وعد" بالإضافة الى تبنيه عدداً من البرامج ًالتأهيلية بالشراكة مع أفضل مراكز التدريب العالمية لتأهيل الشباب السعوديين من كلا الجنسين.